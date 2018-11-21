خبير طقس يتوقع تضاعف حالة غدق غدا

سالم المطيري(صدى):

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، من المتوقع أن تضعف حالة غدق المطرية يوم غد الأربعاء، ومن ثَم تعاود نشاطها يوم الخميس المقبل.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وفي وقت سابق، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد، تشمل معظم مناطق المملكة، تبدأ من يوم الخميس إلى يوم الاثنين القادم.

وأوضح التقرير هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ يوم الخميس القادم على عفيف، والدوادمي، والمحافظات والمراكز التابعة لها، في حين تبدأ من يوم الجمعة على الرياض العاصمة والخرج والقويعية والمجمعة والزلفي وشقراء وحوطة بني تميم والمحافظات والمراكز التابعة لها، وقد تصل إلى شديدة الغزارة يومي الأحد والاثنين.

ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية تبدأ من يوم الخميس تشمل حفر الباطن والقيصومة والمحافظات والمراكز التابعة لها، فيما تبدأ ذات التوقعات من يوم الجمعة المقبل على الدمام الظهران والجبيل والأحساء والخبر والخفجي والنعيرية والأجزاء المجاورة، قد تصل إلى شديدة الغزارة يومي الأحد والاثنين.