طارق الحبيب: الهياط ليس مرضًا نفسيًا.. وموجود في التاريخ الإسلامي
أوضح الدكتور طارق الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، أن الهياط ليس مرضًا نفسيًا، وفقًا لوصفه.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” ياهلا ” : ” ربما جاء كأحد التفاعلات الفسية في حياة بعض الأشخاص، وهذه الحالات قد تستدعي العلاج ” .
وتابع: ” المهايط يغتر بما فيه من نعمة ويستنقص من لا يملك مثل نعمته، أما من يتمتع بما أنعم الله عليه فهذا حقه وليس جريمة ” .
واستطرد: ” بعض الناس تعود أن يعيّش المتناقضات في خطوط متوازية.. ينتقد المهايط ولو كان لديه ماله لهايط أكثر منه ” .
وأكمل: ” الهياط قديم قدم الإنسان في الوجود، وكان موجودا في التاريخ الإسلامي ” ، مضيفًا أن بعض الأسر في العصر العباسي كانت تخرج بعض الطعام الجديد والثياب الجديدة في القمامة أمام المنزل، حتى يراها الجيران، ويعلموا أن لديهم طعامًا مختلفًا وملابس جديدة.
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 3 ساعات
ويستنقص المهايط من لا يملك مثل نعمته فهذا حقه وليس جريمة ٠
بل هي جريمة بحق نفسة لان ذلك كبر انا خير منه وهذا ازدراء الاخرين بالدنياء مكروه فاعله وبغيض عند الناس وحسابه معلوم بالآخرة ٠
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38636 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو أسمع كلامك ياالحبيب
كان دخلت في الجدار من
زمان🤗