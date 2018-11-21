طالبة متلازمة داون ترفض مغادرة المدرسة قبل تقبيل صورة الملك وولي عهده

محمود البلوي(صدى):

أظهر مقطع الفيديو، صوت معلمة وهي تطلب من طالبة متلازمة داون تدعى ولاء فطري، وتدرس في معهد التربية الفكرية بتبوك، الذهاب مع الحافلة، إلا أنها رفضت ذلك وهي تنادي كما تفعل يوميًا ـ العلم ـ وهو ما فهمته المعلمة بأنها تريد تقبيل العلم وصورتي الملك وولي العهد ـ حيث سارعت على الفور لذلك، قبل أن تلتحق مع زميلاتها في الحافلة.

ونشر مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم العُمري، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي، الفيديو، مرفوق بتعليق مكتوب فيه: ” تأبى الطالبة الانصراف من معهدها يوميًا قبل تقبيل العلم وصورتي الملك وولي العهد. ”

وكتب مدير تعليم تبوك تعليقًا على الفيديو: “ولاء فطري يسعدني استقبالها وولي أمرها في الإدارة “، طالبًا التنسيق للقاء الطالبة وولي أمرها.