فتاة تذبح عشيقها وتطبخ أعضائه كوجبة ” محبوس ارز “

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت فتاة مغربية على ذبح عشيقها السابق وهو مغربي ايضا، وطبخ أعضائه وتقديمها كوجبة “ محبوس ارز ” لعمال يعيشون قرب منزلها.

وتمكنت المصالح الأمنية بإمارة العين من اكتشاف هذه الجريمة البشعة، بعد أن تقدم شقيق الضحية ببلاغ للشرطة حول اختفاء أخيه عن الأنظار في ظروف غامضة.

وقرر الشقيق اللجوء للشرطة، بعد أن كان سأل الجانية عن أخيه، إلا أنها أنكرت معرفتها بمكانه، مدعية أنها طردته من المنزل.

واعترفت الجانية أثناء تحقيقات النيابة، بذبح الضحية وذلك بغرض الانتقام منه “لأنه استغلها ماديا”، بعدما كان ينوي الزواج من امرأة أخرى من نفس جنسيته.