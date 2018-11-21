” ترامب ” سيلتقى بسمو ولي العهد في قمة مجموعة الـ20
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في قمة العشرين التي ستنعقد في الأرجنتين.
وكان الرئيس الأمريكي، قد أكد أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية، مشيرًا إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
متابع[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات
الى الامام ياموطني عاشت السعوديه العظمى
متابع[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات
الى الامام ياموطني عاشت السعوديه العظمى
متابع محمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات
الى الامام ياموطني عاشت السعوديه العظمى
معالي الوزير الدكتورنحول[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 3 ساعات
قتل خاشقجي كان بقصد تنويمه ليس الا لكن يبدوا ان جرعة البنج كانت اقوى من تحمله في النهايه هو من سار على تحدي وطنه فمن الأقوى هل هو خاشقجي وتميم واردوغان ام الوطن يموت شخص اراد هدم كيان الوطن ولا تفرض افكاره وافكار صاحب قناة العرب على الشعب والحكومه فليسقط الخونه ويبقى الوطن شامخاً أبياً
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38636 ] نشر منذ 2 ساعتين
باالتوفيق😐