” ترامب ” سيلتقى بسمو ولي العهد في قمة مجموعة الـ20

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في قمة العشرين التي ستنعقد في الأرجنتين.

وكان الرئيس الأمريكي، قد أكد أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية، مشيرًا إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.