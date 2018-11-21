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  3. لـ 8 دقائق.. ” الكريع ” يلقي قصيدة حماسية أمام الملك (فيديو)

لـ 8 دقائق.. ” الكريع ” يلقي قصيدة حماسية أمام الملك (فيديو)

لـ 8 دقائق.. ” الكريع ” يلقي قصيدة حماسية أمام الملك (فيديو)
علي العنزي(صدى):

ألقى الشاعر خلف الكريع، الثلاثاء، قصيدة حماسية خلال حفل استقبال أهالي الجوف لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” .

وأظهر مقطع فيديو، لحظة إلقاء القصيدة أمام الملك والتي استغرقت 8 دقائق، تفاعل معها الأهالي ونالت استحسان الحضور.

كما ألقى الشاعر أحمد السالم قصيدة ترحيبية أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الحفل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 4 ساعات

صح الله لسانك ياشاعر
قصيدة شامخة لاقت بالحدث

[ عدد التعليقات: 58757 ] نشر منذ 4 ساعات

صح لسانك واعز اوطانك ,,

,, قصيدة جزله في بلاغتها وقوة مبنى بيوتها ,, لاهنت ,,

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