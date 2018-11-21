لـ 8 دقائق.. ” الكريع ” يلقي قصيدة حماسية أمام الملك (فيديو)

علي العنزي(صدى):

ألقى الشاعر خلف الكريع، الثلاثاء، قصيدة حماسية خلال حفل استقبال أهالي الجوف لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” .

وأظهر مقطع فيديو، لحظة إلقاء القصيدة أمام الملك والتي استغرقت 8 دقائق، تفاعل معها الأهالي ونالت استحسان الحضور.

كما ألقى الشاعر أحمد السالم قصيدة ترحيبية أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الحفل.