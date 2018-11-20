الرقابة والتحقيق و يسّر يوقعان اتفاقيات للارتباط بقناة التكامل الحكومية ونظام مراسلات

محمد السعران(صدى):

وقعت هيئة الرقابة والتحقيق أمس عددا من الاتفاقيات مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر ” وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وتهدف الاتفاقيات إلى الربط مع قناة تكامل الحكومية لتيسير الحصول على المعلومات والبيانات المشتركة بشكل الكتروني وإتاحة الخدمات المتوفرة لدى الهيئة، والارتباط مع منصة مراسلات الحكومية لتبادل المراسلات والوثائق, وذلك تنفيذًا لمبادرة الخطة التنفيذية التي تشمل جميع الجهات الحكومية بهدف تعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية مع بعضها وأتمتة المراسلات الحكومية.

ومثّل هيئة الرقابة والتحقيق بتوقيع هذه الاتفاقية وكيل الهيئة لشؤون الرقابة سعد بن محمد العبداللطيف، بينما مثّل برنامج ” يسّر

” المدير العام للبرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري، بحضور مدير عام مركز تقنية المعلومات بهيئة الرقابة والتحقيق جمعان بن بخيت الزهراني.

وأكد وكيل الهيئة لشؤون الرقابة أن هذه الاتفاقية تعزز أهداف رؤية 2030 الطموحة التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة، لاسيما في مجال التحول الرقمي الذي يساعد في التوسع في تطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية، التي تسهم في فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني متمثلة في خفض النفقات وتحسين الأداء ورفع مستوى الانتاجية.

وبيّن العبداللطيف حرص الهيئة واهتمامها على تهيئة بيئة عمل متطورة لتسهيل إجراءات العمل مما يؤثر إيجابياً على سرعة الأداء وجودته.

من جانبه, أوضح المهندس العسيري أن ارتباط الهيئة بقناة التكامل الحكومية كمزود ومستفيد يسهم في الاستفادة من البيانات والمعلومات ذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة التي تتيحها الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من بناء خدمات الكترونية متكاملة, فضلًا عن توفر بيانات محدثة باستمرار.

بدوره ، أشار المدير العام للبرنامج إلى أن الارتباط بقناة التكامل الحكومية يمكن الجهات الحكومية من إتمام خدماتها وتقديمها الكترونيًا بشكل كامل، ذلك أن الخدمات المقدمة عبر القناة تتميز بالجودة والأداء والموثوقية والاعتمادية العالية, مبينًا أن إجمالي الجهات الحكومية المرتبطة بالقناة كمزود ومستفيد 133 جهة حكومية، إلى جانب أن القناة أسهمت منذ تأسيسها في تحقيق أكثر من 1.700.000 عملية بين الجهات الحكومية المرتبطة بها.

وأكد أن إجمالي المراسلات والمعاملات المتبادلة بين الجهات الحكومية عبر نظام ” مراسلات ” وصل إلى 13 مليون مراسلة ومعاملة منذ تأسيس النظام، مشيرًا إلى أن النظام يعمل في أي وقت دون الحاجة للتقيد بأوقات العمل الرسمي، كما يسهم في تقليل الأخطاء البشرية مع سهولة تتبع العمليات للمراسلات المرسلة والمستلمة.

من جهته, بيّن المدير العام لـ ” يسّر ” أن البرنامج يقف بصورة دائمة على احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية في المملكة، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تمكين تلك الجهات من المضي في مسيرة التحول الرقمي ودعمها من أجل تقديم خدمات ترتقي لتطلعات المستفيدين، وبمستوى عال من الأداء والموثوقية، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل على تحقيق تطلعات حكومة المملكة الرامية إلى إيجاد التطور المنشود للمجتمع السعودي، من خلال تقديم الدعم اللازم للجهات كافة.

وفي ذات السياق, أكد مدير عام مركز تقنية المعلومات, حرص معالي رئيس الهيئة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن, أهمية التحول الرقمي والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها برنامج “يسّر ” بما يخدم توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وفق خطة التحول الوطني 2030، حيث قامت الهيئة خلال الفترة السابقة بتطبيق التعاملات الالكترونية التي أسهمت في سرعة وإنجاز أعمال الهيئة بفروعها كافة بلا ورق بواسطة نظام الكتروني جرى عمله وتطويره داخل الهيئة.