سفير المملكة لدى الأردن للجمهوري السعودي هناك: شكراً لكم كفيتم ووفيتم

سعيد العجل(صدى):

أهدى نائب رئيس الاتحاد السعودي، لؤي السبيعي، سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، قميصاً يحمل توقيع لاعبي المنتخب بين شوطي المباراة، وذلك تعبيرا منهم على ما قدمته السفارة من جهود لإنجاح مهمة الفريق الأول خلال مباراته الودية التي جرت مع شقيقة المنتخب الاردني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وثمن سمو السفير تفاعل الجمهور السعودي من الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية والمواطنين المقيمين في الاردن، ووقوفهم مع منتخب بلادهم وتشجيعهم له، راجيا من الله ان يكتب للمنتخب التوفيق والنجاح في مهمته القارية القادمة.