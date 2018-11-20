بالفيديو.. ردة فعل سمو ولي العهد تجاه طفل طلب سيارة مرسيدس
لبى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، طلب أحد الأطفال خلال زيارته منزل مواطن في منطقة تبوك.
ووقف سمو ولي العهد، لالتقاط صورة مع الطفل قبل أن يطلب منه الأخير سيارة مرسيدس، ومن ثم ردّ ولي العهد بتلقائية: ” على خشمي أبشر ” .
الجدير بالذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان قد زار عددًا من أهالي تبوك في منازلهم، بالتزامن مع زيارة الخير التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” للمنطقة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11546 ] نشر منذ 3 ساعات
ياقلبي على ها الطلب😘😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38637 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يبيض وجهك يبوسلمان
أنت كريم وشعبك يستاهل أكثر من كذا
فواتير الكهرباء والمياة
وأرتفاع الأسعار
الناس فيهم الفقير والغني
وفيهم اليتيم وفيهم الأرملة وفيهم الضعيف
وفيهم عزيز النفس
نفس عليهم شوي
ترى مايسمعون فيك
وقاموا كلهم قومة رجل واحد
ضد الأعداء والمتكالبين على الوطن
وصاحوا بصوت واحد
كلنا محمدبن سلمان.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21297 ] نشر منذ 11 دقيقة
من كريم الى مستحق