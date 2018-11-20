بالفيديو.. ردة فعل سمو ولي العهد تجاه طفل طلب سيارة مرسيدس

محمود البلوي(صدى):

لبى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، طلب أحد الأطفال خلال زيارته منزل مواطن في منطقة تبوك.

ووقف سمو ولي العهد، لالتقاط صورة مع الطفل قبل أن يطلب منه الأخير سيارة مرسيدس، ومن ثم ردّ ولي العهد بتلقائية: ” على خشمي أبشر ” .

الجدير بالذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان قد زار عددًا من أهالي تبوك في منازلهم، بالتزامن مع زيارة الخير التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” للمنطقة.