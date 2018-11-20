5مميزات تميز ” أمالا ” عن غيره من مشاريع البحر الأحمر

محمود البلوي(صدى):

تشهد منطقة تبوك تدشين 3 مشاريع عملاقة ومميزة على أرضها في الفترة الأخيرة، وهي ” نيوم ” و ” البحر الأحمر ” و ” أمالا ” .

ويمتاز ” أمالا ” بمميزات مختلفة، منها : إنها وجهة سياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر تهدف إلى إرساء مفهوم جديد كلياً للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج، وتقديم خدمات نوعية وحصرية وفق أفضل المعايير العالمية وفي منطقة واحدة.

وسيوفر ” أمالا ” المرافق والخدمات للضيوف وستحتفل بالفنون والثقافة والأزياء والصحة والرياضة، حيث أنه يشمل شواطئ خلابة، وعشرات الجزر الغنية بالشعاب المرجانية المحمية بيئيّاً، إضافة إلى أشجار المنغروف، والعديد من الأحياء البحرية المهددة بالانقراض.

يذكر أن جميع المشاريع القائمة على البحر الأحمر ستحقق التكامل معاً، وتلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء بفضل عروضها المتنوعة، والمناطق التجارية والصناعية.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، على عرض مرئي لـ ” أمالا ” خلال استقباله فريق عمل المشروع في تبوك.