بومبيو: أمريكا ملتزمة بتعزيز أمننا القومي المرتبط بالسعودية
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة تعزز أمنها القومي، والمرتبط بالسعودية.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نظيره التركي، في واشنطن: ” نواصل البحث عن الحقيقة بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي ” .
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية، مشيرًا إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل خاشقجي.
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