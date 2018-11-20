بومبيو: أمريكا ملتزمة بتعزيز أمننا القومي المرتبط بالسعودية

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة تعزز أمنها القومي، والمرتبط بالسعودية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نظيره التركي، في واشنطن: ” نواصل البحث عن الحقيقة بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي ” .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية، مشيرًا إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل خاشقجي.