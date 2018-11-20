التجارة تغلق 40 حسابًا على مواقع التواصل تبيع سلعا مغشوشة

عادل الحربي (صدى):

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار منذ بداية 2018، عدد 40 حسابًا في مواقع التواصل الاجتماعي تبيع سلعا مغشوشة ومقلدة وبلغ عدد متابعيها نحو 700 ألف متابع.

وأوضحت الوزارة من خلال إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمى بموقع تويتر، أن المنتجات المخالفة التى تم تسويقها عبر هذه الحسابات كانت عبارة عن عطور والمستحضرات والخلطات التجميلية ومنتجات التخسيس.

وحذرت الوزارة الجميع من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، مع الحرص على الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التى لديها سجل تجارى أو مسجلة ولديها شهادة خدمة معروف أو المواقع المعروفة عالميا.