بالفيديو.. أهالي الجوف يستقبلون خادم الحرمين الشريفين بالعرضة السعودية

علي العنزي(صدى):

استقبل أهالي منطقة الجوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله بالعرضة السعودية فور وصوله منذ قليل.

ووقف آلاف الطلاب يشاركهم عدد كبير من المواطنين على طريق المطار الذي تزين بالأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لاستقبال الملك وسمو الأمير.

وجاء ذلك خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهما الله، للجوف، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة تبوك أمس الإثنين