مركز ذوي الإحتياجات الخاصة ينظم فعالية ” العصا البيضاء “

مرام محمد عبدالله(صدى):

نظم مركز ذوي الإحتياجات الخاصة في جامعة الملك عبدالعزيز فعالية ” ارادتنا بصيرة حياتنا ” ، اليوم الثلاثاء الموافق 5/3/1440هـ الساعة 10 صباحاً في مسرح شطر الطالبات،للتعريف بالعصا البيضاء.

أفتتحت الفعالية بكلمة مع الطالبة هاله القحطاني وتلاوة للقرآن الكريم من احدى الطالبات، بعد ذلك بدأت المسيره للطالبات المكفوفات معتمدات على العصي البيضاء فقط، و بعدها تم التعريف بالعصا البيضاء وأهميتها وحقوق مستخدميها عن طريق فيديو قصير، تلى ذلك أراء مستخدمي العصا البيضاء في فيديو قصير أيضاً، حيث تحدثت كل منهن عن أهمية العصا بالنسبة لها، وعن مدى المساعدة التي قدمتها لها العصا.

ا تم تقديم مشهد تمثيلي عن أنواع العصي البيضاء على مر الزمان، و مقارنة العصي القديمة بالحديثة ومميزاتها، وأيضاً قُدم مشهد تمثيلي آخر عن مواقف تحدث كثيراً للمكفوفات، ثم ألقت احدى الطالبات المكفوفات قصيدة العصا البيضاء.

تلى ذلك فقرة الشخصيات الملهمه باستضافة، الدكتورة شادن خليل عليوات، أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة بكلية الدراسات العليا التربوية، حيث تحدثت عن بداياتها مع فقدان البصر في عمر 18 سنه، وعن كفاحها مع مجتمع لم يكن لديه وعي كافي عن المكفوفين، وعن قلة التخصصات المتاحة للمكفوفين، وعن العوامل التي حفزتها لتكمل مسيرتها، وعن فضل والديها عليها.

ا أعطت نصيحة للطالبات المكفوفات قائلة لهن ” لا تنتظري أن يضع أحد نفسه مكانك بل انتِ ضعي نفسك مكان الآخرين ، إن لم تغيري نفسك لن يغيرك أحد “.