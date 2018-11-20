ولي العهد يلتقي أسر شهداء الواجب ناقلاً لهم اعتزاز الملك سلمان بتضحياتهم المشرفة

تبوك(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم بعدد من أسر شهداء الواجب في منطقة تبوك.

ونقل سمو ولي العهد لهم خلال اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واعتزازه بما قدمه شهداء الواجب من تضحيات مشرفة وشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن، وتأكيده على الاهتمام بأسر الشهداء.

وأكد سمو ولي العهد أن التضحيات التي قدمها أبطال قواتنا العسكرية محل فخر واعتزاز الجميع،سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبهم عبر أسر الشهداء عن شكرهم لما يحظون به من رعاية كريمة من القيادة الرشيدة وفخرهم بما قدمه أبناؤهم من تضحيات في سبيل دينهم ووطنهم .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ خالد الريس، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وكبار المسئولين العسكريين في المنطقة الشمالية .