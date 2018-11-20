بدء العمل بمبادرة دعم العسكريين بـ 140 ألف ريال كدفعة أولى

نايف السالم(صدى):

بعد إطلاق وزارة الإسكان، مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، فقد بدأت عدة بنوك بالتعاون مع الوزارة والصندوق العقاري، في العمل بالمبادرة وتقديم القروض للمستحقين.

وأكدت البنوك، أنها ستقدم مبادرة القروض السكنية للعسكريين ممن هم في الخدمة، من خلال تسهيل توفير مبلغ الدفعة المقدمة؛ موضحة أن الصندوق العقاري سيمنح 20% من قيمة العقار على ألا يتجاوز 140 ألف ريال كدفعة مقدمة للعميل، وسيتم منحه مبلغ التمويل لشراء العقار الذي يرغب به.

وأشارت إلى أن العميل سيوفر مبلغ الفرق ويقوم بالسداد بعد الانتهاء من القرض الفعلي، في حالة كانت الدفعة المقدمة المطلوبة على العميل أعلى من المبلغ الممنوح من الصندوق.

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