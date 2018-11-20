بالفيديو.. لحظة ضبط ” لص ” بالجرم المشهود في جدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة جدة من القبض على أحد اللصوص حال ارتكابه واقعة سرقة ، حيث حاول الفرار عند محاولة ضبطه.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة القبض على لص بالجرم المشهود، حيث حاول اللص الفرار من رجال الأمن إلا إنهم تمكنوا من ملاحقته وضبطته بفضل يقظتهم بجدة.

وأثنى المغردون على جهود رجال الأمن في ضبط الخارجين عن القانون، ودورهم الملموس في متابعة الحالة الأمنية.