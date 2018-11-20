أرامكو تكذب تقرير ” وول ستريت جورنال “

عادل الحربي (صدى):

أكدت أرامكو السعودية أن تقرير صحيفة وول ستريتجورنال بشأن إصدارٍ محتملٍ للسندات، عار من الصحة.

وأكدت أنها تتابع بصورة فاعلة إستراتيجيتها لتعزيز محفظتها الاستثمارية من خلال الاستثمار بشكل أكبر في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، والبتروكيميائيات بشكلٍ خاص، ويشمل ذلك المناقشات الجارية مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالاستحواذ على حصة إستراتيجية محتملة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك. ”

كما تجري الشركة حاليًا دراسة جميع خيارات التمويل، بما في ذلك إصدار السندات، قائلة إنها ستعلن عن أي إفصاحات ذات علاقة متى كان ذلك مناسبًا.