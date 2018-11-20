” ساما ” تكشف عن طريقة فتح حساب مصرفي للقُصر

عادل الحربي(صدى):

كشف حساب مؤسسة النقد العربي السعودي، عن طريقة فتح القُصر ممن هم دون الخامسة عشر وما فوقها لحساب مصرفي.

وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “، إن القُصر دون سن الخامسة عشرة يستطيعوا فتح حساب مصرفي باسمهم بشرط الحصول على هوية وتوقيع ولي الأمر، وتقديم شهادة ميلاد القاصر، أو دفتر العائلة على أن يتم تشغيل الحساب من قبل ولي الأمر.

وأضافت أن القُصر فوق سن الخامسة عشرة يستطيعوا فتح حساب مصرفي أيضًا بشرط تقديم هويتهم الوطنية، وتوقيع ولي الأمر ويحق لهم إدارة الحساب بأنفسهم.