النيابة: حالة واحدة تتيح القبض على الشخص دون أمر من السلطة

علي القحطاني (صدى):

كشفت النيابة العامة، أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وذلك باستثاء حالات التلبس بالجريمة.

وكتبت في تغريدة لها عبر ” تويتر ” : ” في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ” .

وفي وقت سابق، أكدت النيابة أنه من حق المجني عليه، أو مَنْ ينوب عنه، وللورثة من بعده، رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ويكون لهم مباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة.