“تركي آل الشيخ ” يتكفل بعلاج رئيس النصر

ماجد محمد (صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضه، عن تكفله بعلاج إصابة رئيس نادي النصر سعود السويلم، بعد أن أثبتت الفحوصات وجود قطع في الرباط الصليبي للركبة وحاجة السويلم للتدخل الجراحي في الفترة المقبلة

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :اتكفل بعلاج اصابة الاخ سعود السويلم في اي مكان يريد.. مشافى معافى يا بو فهد بنفقدك شوي يا نجم والله يحمي كل ابناء الرياضة وغيرهم من شر هالرباط

يذكر أنها أول إصابة لقطع بالرباط الصليبي تصيب أحد رؤساء الأندية السعودية رغم انتشارها في أوساط لاعبي كرة القدم.