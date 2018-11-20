بالفيديو.. سعد الصغير ينهار باكياً على الهواء بسبب والدته

القاهرة(صدى):

دخل المطرب الشعبي المصري سعد الصغير في نوبة بكاء بعد تذكره لوالدته المتوفية، معبراً عن أمنيته في رؤيتها ولو لمرة واحدة في المنام.

وأوضح خلال مشاركته في حلقة الاثنين، من برنامج ” تخاريف ” أن والدته دخلت إلي المستشفى لإجراء عملية جراحية، وبعدما انتهت العملية، غادر جميع أقرباءهم المستشفى فيما رفض هو العودة للمنزل وسرعان ما توفيت بعد ذلك.

وأضاف باكياً ” ماحدش هيعوضني عن أمي سواء كان أولادي أو إخوتي، ولا حَد هيعوضني ضفر أًمي، هي كانت سندي وضهري ” .

كما اعترف الفنان الشعبي بخيانته لزوجته أكثر من مرة خلال فترة زواجهما، ووجه لها الشكر بطريقته البسيطة والعفوية على تحملها له طوال تلك الفترة.

وأضاف سعد الصغير أن زوجته كانت تراقبه أحياناً وتراه يجلس من سيدات غيرها لكنها تتحمل كل ذلك من أجل أبنائها، لافتاً إلى أنه في تلك الفترة كان في غاية السوء.