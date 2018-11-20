صابرين تتأثر بأغلى هدية تلقتها من المملكة

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة صابرين عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صورة وصفتها بأنها أغلى هدية حصلت عليها في عمرها، وهي دعوة تلقتها من المملكة بالرحمة لوالدها الراحل منذ عدة أشهر، وذلك عن طريق أحد محبيها، أثناء وقوفه أمام الكعبة المشرفة.

وأعربت صابرين عن سعادتها بالصورة، قائلة: ” الله دي أجمل هدية جاتلي في عمري.. اللهم تقبل ربنا يكرمك، بجد فرحت قلبي جدااا الحمد لله على نعمة الناس الجميلة الصادقة المحترمة مثلك في حياتنا، كفاية إنك افتكرت والدي في هذا المكان العظيم، وهذا اليوم الجميل من قلبي شكرااااا جزاك الله كل خير. ”