” نهاية ” ضحية إهمال مستشفى عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

وجد قطعة قماش متعفنة داخل أحشاء أم بعد ولادتها بفترة، ومراجعات بائت بالفشل من قبل مستشفى النساء والولادة بعسير.

وتفصيلًا، قدمت المريضة ” نهاية ” ، إلى مستشفى النساء والاولادة حيث أجري لها العملية المطلوبة وخرجت من المستشفى لكن بعد أيام وردتها بعض الآلام وتم مراجعتها للمستشفى دون جدوى.

ودفع هذا الأمر، زوجها للمراجعة بها على حسابه الخاص إلى مستشفيات خاصة، حيث اكتشف وجود قطعة قماش داخل أحشاء المريضة.

فتقدم زوج المريضة الى جميع الجهات بشكوى على ما تم لكن دون جدوى.

وصرح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بعسير، بأن مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري قد وجه إدارة المتابعة بالمديرية لتشكيل لجنة مختصة لإجراء تحقيق عاجل حيال الشكوى المقدمة والرفع بالنتائج و قد تقرر شخوص تلك اللجنة إلى المستشفى هذا اليوم الثلاثاء لإجراء التحقيق مع قيام الإدارة المعنية باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات .

وأكدت صحة منطقة عسير بأنها لا تقر بأي تهاون أو تقصير من قبل أي طرف تجاه متلقي الخدمات الصحية وأن الأنظمة سوف تطبق بحق كل من يثبت تهاونه أو تقصيره في عمله.