شقيقة الملكة إليزابيث تعترف بإجبارها على التخلص من أوراق الأميرة ديانا

لندن (صدى):

اعترفت الأميرة مارغريت، الأخت الصغرى للملكة إليزابيث الثانية، أنها أمرت بالتخلص من أكياس قمامة كبيرة في داخلها الكثير من الأوراق الشخصية الخاصة بالأميرة الراحلة ديانا، كي لا يتم الاحتفاظ بها في الأرشيف الملكي، نظرًا لحساسيتها.

وهو ما أكده كاتب السير الذاتية الملكية، ويليام شوكروس، أن الأميرة مارغريت أحرقت آلاف الخطابات التي أُرسِلت إلى الملكة ووالدتها، بهدف حماية العائلة الملكية من التعرض لمزيد من الفضائح، موضحًا أن كل هذا حدث بهدف حماية التاج الملكي.