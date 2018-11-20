بالفيديو.. ” الاستثمارات العامة ” يطلق ” مشروع تطوير وادي الديسة “

علي القحطاني (صدى):

كشف صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق ” مشروع تطوير وادي الديسة ” ، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الصندوق السيادي للمملكة، أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماته السياحية من مناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة وعيون متدفقة على مدار العام لتصبح أحد مناطق الجذب السياحي في المملكة.

وأضاف في بيان لها أنه سيقوم بإنشاء شركة تعنى بتطوير المشروع وفق أرقى المعايير البيئية والتنموية المعتمدة عالمياً، ما يساهم في خلق قيمة مضافة لسياحة مستدامة و فرص وظيفية، و دعم التنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في المملكة.

وأبان الصندوق أن الإعلان عن ” مشروع وادي الديسة ” يأتي بعد اطلاق مشروع ’ أمالا ‘ في سبتمبر الماضي، لتشكل إضافة نوعية لمنظومة المشاريع السياحية ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، و بحكم موقعه الجغرافي المتوسط لمشاريع ” نيوم ” و ” مشروع البحر الأحمر ” و ” أمالا ” و ” العلا ” سوف يوفر خيارات سياحة إضافية، وفرصة استثمارية فريدة لتجربة مميزة لمحبي الطبيعة الجبلية والأودية.

و يقع وادي الديسة في شمال غرب محمية الأمير محمد بن سلمان، وجنوب غرب منطقة تبوك، وتعني كلمة (الديسة) الوادي المليء بأشجار النخيل، و ترتفع منطقة وادي الديسة بـ 400م فوق مستوى سطح البحر، و تتنوع درجات الحرارة في وادي الديسة من 12 درجة مئوية شتاءً إلى 31 درجة صيفاً، مع متوسط هطول للأمطار لمدة 8 اشهر في السنة. و يمتاز وادي الديسة بتنوع أشكال الجبال والحواف الصخرية لتشكل أعمدة صخرية شاهقة، وكذلك توافر عيون المياه العذبة، و تحتوي على مواقع أثرية مختلفة مثل واجهات لمقابر نبطية منحوتة بالصخر ، وبقايا جدران تحوي كتابات نبطية وعربية بالخط الكوفي.

يأتي مشروع ” تطوير وادي الديسة ” كمحرك إضافي لدفع عجلة التنويع الاقتصادي وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة، والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي وتحقيق الاستدامة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.