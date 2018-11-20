أمير عسير يوافق على إغلاق عقبة ضلع جزئيًا

ابها (صدى):

وافق الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على إغلاق عقبة ضلع جزئيًا لمدة 10 أيام.

وأعلنت إمارة المنطقة، أن سمو الأمير فيصل وافق على إغلاق عقبة ضلع بشكل جزئي لمدة ١٠أيام ابتداءً من ١٤٤٠/٣/٢٤هـ؛ وذلك لإنهاء أعمال معالجة الإنهيار الصخري الواقع بعد النفق الثاني بالعقبة.

كما أكد سمو الأمير، على ضرورة قيام الجهات المعنية بدورها بالشكل المطلوب لإنهاء أعمال الصيانة في الوقت المحدد، وإفادته بما يتم في ذلك بصفة دورية.