بالفيديو والصور.. ‏أهالي الجوف يؤدون الدحة داخل المطار ابتهاجاً لقرب وصول خادم الحرمين

علي العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، منذ قليل، استقبال مطار الجوف، وترحيب عدد كبير من أهالي المنطقة بزيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

ووقف آلاف الطلاب يشاركهم عدد كبير من المواطنين على طريق المطار الذي تزين بالأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وتجمع مئات الطلاب لاستقبال الملك حفظه الله، معبرين عن ترحيبهم بالملك وولي عهد.