بالفيديو.. بلقيس تشعل مواقع التواصل برقصة عفوية مع زوجها

View this post on Instagram

ومن غيرك أقوله؟! تدري أول ما لقيتك .. أدمنت بيك وهويتك.. ما قلتها بعمري لأحد.. بس إليك كلمة (فديتك)💕🌹 #شوف_لي_حل My partner in crime…💃🏻