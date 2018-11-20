بالفيديو.. بلقيس تشعل مواقع التواصل برقصة عفوية مع زوجها
نشرت الفنانة اليمنية بلقيس مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع زوجها خلال إحدى المناسبات بحضور عدد كبير من المتابعين.
وظهرت الفنانة في المقطع الذي نشرته عبر حسابها على ” إنستغرام ” وحقق أكثر من 32 ألف إعجاب وهي تقوم بالحركات الراقصة بطريقة عفوية تظهر من خلالها عاطفتها تجاه شريك حياتها، وعلقت عليه قائلة: ” ومن غيرك أقوله؟! تدري أول ما لقيت. أدمنت بيك وهويتك.. ما قلتها بعمري لأحد. بس إليك كلمة فديتك… شريكي في الجريمة ” .
كانت بلقيس أعلنت في وقت سابق إحياءها حفلاً في العاصمة العمانية مسقط في 22 نوفمبر الجاري.
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