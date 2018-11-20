بالفيديو.. بلقيس تشعل مواقع التواصل برقصة عفوية مع زوجها

أميره خالد(صدى):

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع زوجها خلال إحدى المناسبات بحضور عدد كبير من المتابعين.

وظهرت الفنانة في المقطع الذي نشرته عبر حسابها على ” إنستغرام ” وحقق أكثر من 32 ألف إعجاب وهي تقوم بالحركات الراقصة بطريقة عفوية تظهر من خلالها عاطفتها تجاه شريك حياتها، وعلقت عليه قائلة: ” ومن غيرك أقوله؟! تدري أول ما لقيت. أدمنت بيك وهويتك.. ما قلتها بعمري لأحد. بس إليك كلمة فديتك… شريكي في الجريمة ” .

كانت بلقيس أعلنت في وقت سابق إحياءها حفلاً في العاصمة العمانية مسقط في 22 نوفمبر الجاري.