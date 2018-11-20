بالفيديو.. الأمير نايف بن ممدوح: تبوك تغيّرت تمامًا

محمود البلوي (صدى):

وثَّق سمو الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، في مقطع فيديو، حضور أهالي تبوك لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، في زيارته للمنطقة.

وأكد سمو الأمير نايف، أن تبوك تغيَّرت تمامًا فقد ظهر عليها خطوات التنمية التي تحدث عليها على مستوى المملكة كلها، معربًا عن إعجابه بحضارة المنطقة وأهلها.وأكد سمو الأمير نايف، أن تبوك تغيَّرت تمامًا فقد ظهر عليها خطوات التنمية التي تحدث على مستوى المملكة كلها، معربًا عن إعجابه بحضارة المنطقة وأهلها.

وزار زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهما الله، منطقة تبوك، ضمن جولتهما في مناطق المملكة حيث سيزورا الحدود الشمالية والجوف.