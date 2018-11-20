” رفاق السفر ” ترصد مقومات عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

تقوم مجموعة ( رفاق السفر )، والتي تضم عددا من رواد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بزيارة إلى منطقة عسير اعتبارا من يوم غد الأربعاء ولمدة أربعة أيام .

وأوضح رئيس المجموعة خالد بطيان العمار ، أنه سيتم خلال الجولة التعريف بمزايا ومقومات منطقة عسير ، لاسيما ما يتعلق بالمجال السياحي والمواقع التراثية ، والمتاحف ، والحدائق والمناطق الأكثر جذبا وبما يسهم في نقل الصورة المشرقة للوطن الغالي عموما ولمنطقة عسير خصوصا ، فضلا عن تنفيذ جولة لبعض المرافق التعليمية ، ورصد أبرز مبادرات وبرامج قطاع التعليم ، والتعريف بالفرص الاستثمارية في المنطقة ، والبرامج الترفيهية ودعم برامج الشباب ، وتسليط الضوء على السياحة العلاجية وتعزيز السياحة المستدامة على مدار العام .

ونوه العمار بالتعاون والتسهيلات التي قدمتها إمارة منطقة عسير للفريق ، بتوجيه من سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد وسمو نائبه الأمير تركي بن طلال ، وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة .