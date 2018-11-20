ألغامًا ومخلفات عسكرية في بعض مناطق الكويت تظهرها الأمطار

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تلقت خلال الأيام الثلاثة الماضية العديد من البلاغات عن وجود أجسام يشتبه بأنها مخلفات عسكرية في المناطق البرية بمحافظة الجهراء حيث وصل عدد البلاغات إلى 20 بلاغاً وانتقلت على الفور فرقة المتفجرات وتم التعامل معها، مشيرةً إلى أنه تم اكتشاف 48 لغماً آخرين وتم التعامل معها أيضاً.

وحذرت الوزارة في بيان لها، المواطنين والمقيمين من مرتادي المناطق الصحراوية من عدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غريبة والتي من المحتمل أن تكون من المخلفات العسكرية الخطرة التي انكشفت جراء انجراف الأتربة بسبب هطول الأمطار والسيول على البلاد.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ (112) فور العثور على أي جسم غريب وعدم الاقتراب منه أو محاولة اكتشاف هويته حتى يتم التعامل معه من قبل رجال المتفجرات بما يضمن السلامة للجميع.