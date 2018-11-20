قطر الصغيرة.. كيف سيقضي المشجعون أوقاتهم في مونديال 2022؟

طلال الضوي(صدى):

هناك العديد من المشكلات التي قد يعاني منها المشجعون القادمون من الخارج لمشاهدة مباريات كأس العالم في قطر 2022، وأهمها أماكن الترفيه.

وتشير التوقعات إلى أن عدد المشجعين والمتابعين لكرة القدم وعشاقها الذين سيتدفقون على قطر قد يصل إلى 1.5 مليون متابع ومشجع.

وتساءل البعض : ماذا سيفعل هؤلاء في قطر الصغيرة في أوقات الفراغ وعدم وجود مباريات؟، حيث ليس في قطر الكثير من الأماكن للزيارة، بالإضاف إلى أن الأنشطة السياحية فيها محدودة.

ولن يكون بإمكان كل القادمين الأجانب، الاستمتاع بإقامة مريحة وممتعة في فنادق قطر الصغيرة، بل سيتعين على كثيرين منهم تدبير أماكن للمبيت في البحر أو الصحراء، سواء في سفن في البحر أو في الخيام في المناطق الصحراوية.

وفي الفترة الأخيرة أثبتت الأمطارخاصة بعد تهالك البنية التحتية، عدم قدرة قطر أو استعدادها للتعامل مع مثل هذه الأحداث المفاجئة، علما أن سقوط الأمطار خلال المونديال شئ متوقع.