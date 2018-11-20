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جريمة بشعة.. ثلاثيني ينهي حياة والده بـ ” شوكة “

جريمة بشعة.. ثلاثيني ينهي حياة والده بـ ” شوكة “
عمان(صدى):

ارتكب شابا ثلاثينيا جريمة بشعة في الأردن بحق والده التسعيني حيث أنهى حياته بشوكة.

وتفصيلا؛ أقدم شاب من الجنسية السورية، على قتل والده التسعيني بعدما دخل غرفته مستخدماً ” شوكة ” طعام، اقتلع بها خلال القتل مُقلتي عيني والده، وأنفه.

وتوجهت الشرطة الأردنية إلى المنزل فور تبليغها بالحادثة، فقام بالقفز من الطابق الثالث، ليتعرض لإصابات في مختلف أنحاء جسده، ثم تم إلقاء القبض عليه.

وأمر مدعي عام الجنايات الكبرى بتوقيف القاتل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة التحقيق.


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