عن الزيارة المرتقبة للملك.. رئيس بلدية روضة هباس: ” زيارة الخير لشمال الرخاء “

محمد السعران(صدى):

أكد الأستاذ سلمان بن أحمد الزهراني، رئيس بلدية روضة هباس المكلف، أن الحدود الشمالية تفخر هذه الأيام بالزيارة الملكية التي يجريها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهمها الله، والتي تأتي امتداد لزيارات الخير التي يقوم بها الملك وولي عهده الأمين لكل جزء من هذا الوطن المعطاء والغالي على قلوبنا جميعاً ، وعلى رأسهم القيادة الحكيمة أيدها الله بنصره.

وأضاف : ” بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين للحدود الشمالية يرى مراقبون ومختصون في الاقتصاد أن المنطقة التي تعيش حالة من الرخاء مقبلة على إنجازات جديدة ونهضة كبيرة تضاف إلى الإنجازات التي سعى قادة البلاد لوصولها إلى كل مناطق المملكة العربية السعودية ” .

واستطرد: ” إذاً نحن موعودون في شمال المملكة العربية السعودية بحزمة من المشاريع التنموية الهامة والتي تلبي طموحات الشعب السعودي وتسعى لتوفير كافة سبل العيش الكريم له ، وفي الوقت نفسه ملك الحزم وولي عهده الأمين وجنودنا البواسل يحمون حدودنا الجنوبية ضد اعتداءات الحوثي المدعوم من إيران ، وهذا هو قدر الدول العظيمة ، يدٌ تبني وأخرى تحمي ” .

وتابع: ” الزيارة تؤكد أيضاً حرص حكام هذه البلاد المباركة ، بكل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية المترامية الأطراف ، منذ عهد المؤسس ـ المغفور له بإذن الله ـ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأبناؤه الملوك الراحلون (سعود ـ فيصل ـ خالد ـ فهد ـ عبد الله) رحمهم الله جميعاَ وحتى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ، كما تؤكد أن عجلة التنمية مستمرة ولن تتوقف ، وستشمل كل بقعة من البلاد ” .

واستكمل: ” الزيارة الملكية الميمونة تعكس مدى العلاقة والتلاحم بين الشعب السعودي الكريم وقيادته الحكيمة ، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بحول الله وقوته ، عشت ياوطني فخراً للسعوديين خاصة وللمسلمين عامة ” .

واختتم: ” أسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وأن يحفظ لنا قادتنا وحكامنا وينصرنا على أعدائنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ” .