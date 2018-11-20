سيميوني يستعيد لاعبيه المصابين قبل مواجهة برشلونة

نواف السالم(صدى):

أعلن مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، جاهزيته لمواجهة برشلونة السبت المقبل في ” الليغا “على ملعب واندا متروبوليتانو، وذلك بعد استعادة 5 من لاعبيه العائدين من الإصابة وهم: دييغو كوستا، ستيفان سافيتش، لوكاس هرنانديز، كوكي، وتوماس ليمار، ليصبحوا جاهزين على الأرجح.

وشارك اللاعبين بشكل طيب خلال التدريب الجماعي، الذي قاده التشولو ” بل ووضعهم المدرب في التشكيل الأساسي المحتمل، بالرغم أن اللاعبين الخمسة لم يحصلوا بعد على الإذن الطبي للعودة إلى الملاعب.

وينتظر سيميوني عودة 5 من الدوليين 6: أنطوان غريزمان، آنخل كوريا، فيليبي لويس، توماس بارتي، ورودريغو هرنانديز، وحصل بارتر وهرنانديز على يوم راحة، بينما عاد ساؤول نييغيز للتدرب اليوم مع باقي زملائه.

وسيدفع ” التشولو ” على الأقل بثلاثة من لاعبيه الدوليين في مواجهة البرسا كأساسيين وهم: غريزمان كمهاجم، ورودريغو كلاعب وسط، وفيليبي لويس كظهير أيسر.

وبدأ خلال التدريب أن سيميوني سيدفع بخوانفران توريس في الرواق الدفاعي الأيمن بدلاً من سانتياغو أرياس، ودييغو كوستا كرأس حربة، إضافة إلى سافيتش ولوكاس كقلبي دفاع.