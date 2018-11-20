من يطور من

في كرة قدم الصالات

التاريخ يعيد نفسه

كيف يفكرون

كيف يثقون بهم

من يستشير من

هل يعقل

ان يكون خصمك

ناصحا لك

هل يعتقدون ان من يملك مفتاح

خزنة كرة قدم الصالات الاسيوية سيرضى بشريك رسمي له ينافسه في حصد البطولات

ان اكثر مايخشاه رئيس لجنة العاب كرة قدم الصالات بالاتحاد الاسيوي

من المنتخبات الاسيوية (منتخب المملكةالعربية السعودية 🇸🇦)

قصة قبل اربع سنوات من ارض ماليزيا

اعتقد ان البعض لن يصدقها

جرت فصولها امامي (حينما يكون عدوك هو مستشارك )

كيف ستكون حالك

وبعد سنوات كيف كانت الاستشاره

بعد اربع سنوات

لكم ان تسألوا

ادارة الاندية

مدربين

لاعبين

هل تطورت لعبة كرة قدم الصالات

هنا في بلادي

اليوم نعود الى مرحلة الصفر

من جديد واستشاره جديده

(قد يكون الهدف منه كسب بعض الاصوات )

حينما يكون من تجتمع معه

منتخبه متأخر في التصنيف الاسيوي

وليس بينك وبينه سوى ٣مراكز

اي تطوير تتكلم عنه ؟

المشاركة الاسيوية

لبطل الدوري

ليست الهدف الحقيقي والمهم

وليست هي من ستطور كرة قدم الصالات السعودية

الملاعب الجميع يشتكي منها ماعدا صالات الهيئة العامة للرياضة (المميزه )

التحكيم الكل يشتكي منه بل ان بعض اللاعبين يعدلون ويعلمون الحكام القانون في المباريات ؟

المدربين لاجديد لاتكتيك ولا خطط ولاتمارين منتظمه

الاحتراف ليس له أي لوائح او شروط او قوانين تحفظ حق الأندية وحقوق اللاعبين ؟

اللاعبين يشتكون من عدم استلام حقوقهم المادية

الأندية تشتكي من عدم استلام أي دعم مالي ؟

أي تطوير يتكلمون عنه …..

التطوير يحتاج الى دعم ومال وراعي رسمي ونقل تلفزيوني وتغطيه اعلاميه كبيره واحتراف لاعبين ومدربين

دعونا نبدأ كرتنا من حيث تنتهي كرتهم دعونا نأخذ ما يطورنا من الافضل وعلينا ان نسبقهم ونتخطاهم

تطورنا تحت رعايتهم

يجعلنا تحت رحمتهم

لدينا المواهب

لدينا الشباب

لدينا المال

لكن يجب علينا ان نؤمن

بانفسنا وبقدراتنا وبحظوظنا ونقاتل من اجلها

لكي نصل بكرة قدم الصالات السعودية الى منصات البطولات والتتويج !

تصويبة كرة قدم الصالات (( ‏لا تتحقق الأعمال بالأمنيات

‏إنما بالإرادة تُصنع المعجزات

التطوير هو الانتقال من حالة الى حالة افضل ويمكن ان نقول تحسين العمل وخلال الخمس سنوات الماضية في كرة قدم الصالات التطوير نحو الأسوأ وتراجع وتأخر )