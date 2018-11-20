بالصور.. تامر حسني يستجيب لطلب فتاة فقدت بصرها

القاهرة(صدى):

استجاب المطرب المصري تامر حسني، لطلب فتاة فقدت بصرها في فترة الثانوية العامة دون أي سبب، وذلك بعد أن طلبت لقاءه في أحد البرامج التلفزيونية.

وأعربت الفتاة خلال استضافتها في البرنامج، عن أمنيتها في لقاء تامر حسني، وإنها تحبه جدًا، وبعدها بساعات أعلن المطرب المصري استعداده لمقابلتها، وعلى الفور تواصل معها لتحديد موعد للقاء.

والتقت الفتاة، أمس، بالفنان تامر حسني في جو من المرح والسعادة استمر أكثر من ساعتين، مؤكدًا لها حرصه على لقائها لتحقيق أمنيتها.