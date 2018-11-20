رجل يثقب طبلة أذن فتاة في الشارع

الكويت(صدى):

صفع مواطن كويتي امرأة على وجهها، ما أدى إل ثقب في طبلة أذنها، بسبب خلاف مروري نشب بينهما.

وقدمت السيدة المُعتدى عليها بشكوى إلى أحد المخافر في محافظة “ حولي ” مرفقة تقريرًا طبيًّا يفيد بتعرضها للضرب في مختلف أنحاء الجسد، إضافة إلى إصابتها بثقب في طبلة الأذن.

وقال مصدر أمني إن “ الشاكية ذكرت في شكواها أنها مواطنة، وأن خلافًا حصل بينها وبين شخص في أحد الشوارع، ولما تناقشت معه طالبها بخفض صوتها، ثم فوجئت به ينهال عليها ضربًا في وجهها، حيث تم تسجيل قضية جنائية ضد المتهم بمسمى اعتداء بالضرب.