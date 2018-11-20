بالفيديو.. لامبورجيني تكشف عن أوروس ST-X التجريبية السباقية

أميره خالد(صدى):

كشفت لامبورجيني سكودارا كورسي الستار بصورة رسمية عن سيارتها التجريبية أوروس ST-X التي تم تصميمها لسلسلة سباقات فريدة تجمع بين القيادة على الطرق الوعرة مع القيادة على الطرق التقليدية ، وتقدم أوروس ST-X بتصميم عدواني وشرس وطلاء فيرد مانتس المطفي.

ولم تدخل لامبورجيني في تفاصيل كثيرة ، ولكن السيارة الكروس أوفر قد تم تجهيزها مع غطاء محرك من ألياف الكربون بفتحات التهوية ، مداخل تهوية كبيرة وعجلات 21 بوصة بأقفال مركزية واطارات بيريللي .

وكشف التدقيق في شكل السيارة عن مرايا من ألياف الكربون وجناح خلفي صغير ونظام عادم للسباقات بتصميم سداسي جديد. ”

ولأنه تم تصميم السيارة الكروس أوفر للمنافسة في السباقات ، فقد تم تجهيزها مع عدد من ميزات السلامة المعتمدة من FIA بما في ذلك قفص الفولاذ ونظام إخماد الحرائق وخزان الوقود FT3. كما تراجع وزن السيارة بنسبة 25% مقارنة مع النموذج القياسي. وهذا يشير إلى ان السيارة التجريبية أقل من 1649 كجم .

وسيستخدم الموديل التجريبي نفس محرك V8 بشاحنين توربينيين سعة 4.0 لتر ينتج 641 حصانا و850 نيوتن متر من عزم الدوران. ولم تقل الشركة شيء عن سرعة السيارة ولكن الموديل القياسي يتسارع في 3.6 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 305 كم في الساعة.

وستظهر أول سيارة من طراز أوروس ST-X لأول مرة بالحلبات في عام 2019 في نهائيات لامبورجيني العالمية ومن المرجح أن تكون نسخة محدودة الانتاج حيث ستبدأ سلسلة سباقات الطرق الوعرة في عام 2020. وستعقد السباقات في حلبات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات في أوروبا والشرق الأوسط.