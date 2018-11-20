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القائمة الأساسية لـ الأخضر في مواجهة الأردن اليوم

القائمة الأساسية لـ الأخضر في مواجهة الأردن اليوم
نواف السالم (صدى):

أعلن المنتخب الوطني لكرة القدم، عن القائمة الأساسية والاحتياطية للأخضر في مواجهة نظيره الأردني، اليوم الثلاثاء.

وجاءت القائمة الأساسية كالتالي:
حارس المرمى: محمد العويس.
الدفاع: حسين عبدالغني، عمر هوساوي، علي البليهي، محمد البريك.
خط الوسط: عبدالله عطيف، حسين المقهوي، سلمان الفرج، هتان باهبري، عبدالعزيز البيشي.
الهجوم: هارون كمارا

وفي قائمة الاحتياط:
وليد عبدالله، محمد اليامي، محمد ال فتيل، حسان التمبكتي، أيمن الخليف، تركي العمار، عبدالرحمن غريب، يحيى الشهري، فهد المولد، فراس البريكان.


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