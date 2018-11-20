القائمة الأساسية لـ الأخضر في مواجهة الأردن اليوم

نواف السالم (صدى):

أعلن المنتخب الوطني لكرة القدم، عن القائمة الأساسية والاحتياطية للأخضر في مواجهة نظيره الأردني، اليوم الثلاثاء.

وجاءت القائمة الأساسية كالتالي:

حارس المرمى: محمد العويس.

الدفاع: حسين عبدالغني، عمر هوساوي، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: عبدالله عطيف، حسين المقهوي، سلمان الفرج، هتان باهبري، عبدالعزيز البيشي.

الهجوم: هارون كمارا

وفي قائمة الاحتياط:

وليد عبدالله، محمد اليامي، محمد ال فتيل، حسان التمبكتي، أيمن الخليف، تركي العمار، عبدالرحمن غريب، يحيى الشهري، فهد المولد، فراس البريكان.