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بالصور.. فتاة تهشم واجهة أسواق العثيم بسيارتها في الرياض

بالصور.. فتاة تهشم واجهة أسواق العثيم بسيارتها في الرياض
علي القحطاني(صدى):

هشمت سيارة تقودها فتاة واجهة أسواق ” العثيم ” بحي الروضة في الرياض، ولم يتسبب الحادث في وقوع أية إصابات.

وتفصيلًا، توقفت الفتاة أمام مدخل المحل، لكنها تركت السيارة في وضع الحركة بدلاً من وضع الوقوف، فاندفعت السيارة إلى داخل المحل محطمةً واجهته الزجاجية.

ولم يسفر الحادث عن أية إصابات بين موظفي المحل أو المتسوقين، وأدى إلى حدوث أضرار طفيفة بالسيارة إضافةً إلى تهشم واجهة المحل.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 57 دقيقة

ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5985 ] نشر منذ 28 دقيقة

أهم شي أنه ما فيه أصابات ***
*
عااادي تحصل مع أحسن العائلات ** هههه
*
الفتيات قليلات خبرة بالسواقه *!!! ** (^_^) **
*
بعدين أنتوا كاتبين ( مرحبا بكم ) ** هههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1465 ] نشر منذ 21 دقيقة

السيارة قـرأت مرحبا بكـم دخلت 😂😂😂😂

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