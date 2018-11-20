بالصور.. فتاة تهشم واجهة أسواق العثيم بسيارتها في الرياض

علي القحطاني(صدى):

هشمت سيارة تقودها فتاة واجهة أسواق ” العثيم ” بحي الروضة في الرياض، ولم يتسبب الحادث في وقوع أية إصابات.

وتفصيلًا، توقفت الفتاة أمام مدخل المحل، لكنها تركت السيارة في وضع الحركة بدلاً من وضع الوقوف، فاندفعت السيارة إلى داخل المحل محطمةً واجهته الزجاجية.

ولم يسفر الحادث عن أية إصابات بين موظفي المحل أو المتسوقين، وأدى إلى حدوث أضرار طفيفة بالسيارة إضافةً إلى تهشم واجهة المحل.