بالفيديو.. فنانة شهيرة ترد على منتقديها بشأن تفرغها لجني أموال التعويضات

أميرة:خالد (صدى):

واجهت الفنانة أبرار الكويتية اتهامات بأنها تتفرغ لجني أموال قضايا التعويضات، التي تقيمها أمام المحاكم بحق من يتعرَّض لها بالشتم والإهانة.

وردت الفنانة الكويتية خلال برومو أحد البرامج التلفزيونية على هذه الاتهامات قائلة: ” إنها لا تقيم دعاوى قضائية من أجل جني أموال التعويضات بل للحصول على حقّها “.

ونفت ” أبرار ” في الوقت ذاته ما يتردد عن أنها تعيش بفضل هذه الأموال التي تحصل عليها، قائلة ” أنا سنتين وأنا أنسب وأهان “، مشيرة إلى أنها تشعر أحيانًا بعدم حب الآخرين لها ” أحس أني بومة، يعني المكان اللي أدش فيه ما أنحب “.

وعلقت الفنانة على فيديوهات الرقص التي تنشرها من حين لآخر، قائلة ” هذه هي هوايتي، أحب الرقص للرقص وليس للإغراء، أتحدى إذا كنت أرقص إغراء “.

وكانت أبرار حلَّت ضيفة على البرنامج ذاته منذ فترة قصيرة، وأثارت جدلًا واسعًا بسبب حصولها على مبلغ ٢٠ ألف دينار كويتي، مقابل تعرّضها لموقف أبكاها.