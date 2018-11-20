بالفيديو.. ” المسند ” يطالب بوسيلة سريعة وسهلة لإنقاذ السيارات العابرة فوق الوديان

سالم المطيري(صدى):

شدد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، على ضرورة وضع حواجز صد و ” وايرات ” ومواسير ” على جوانب الطرق التي لا يكون بها كباري أو عبارات أو جسور.

وأكد المسند أن هذا أنجع وأسهل وأرخص وسيلة لإنقاذ السيارات العابرة فوق طريق يجري فوقه الوادي من أن يجرفها السيل، قائلًا: يمكن وضع أعمدة على جوانب الطريق بين كل عمود وآخر 8 أمتار، وما بين العمودين ” واير ” من الوايرات العريضة التي تقوم بحجز السيارة عندما يدفعها الوادي والتيار.

وأضاف: تقوم هذه ” الوايرات ” و ” المواسير ” بحجز هذه السيارة وما فيها من ركاب، حتى يخف الوادي وتأتي الجهات المعنية من الدفاع المدني وغيرها لإنقاذهم، مؤكدًا أن وضع هذه الحواجز لا تعيق الوادي ولا الأمطار.