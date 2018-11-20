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بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة
علي القحطاني (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “، إن الحالة تشمل مناطق: ” عسير، والباحة، وجازان، ومكة المكرمة. ”

كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على مناطق شمال غرب المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

 


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