بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة

علي القحطاني (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “، إن الحالة تشمل مناطق: ” عسير، والباحة، وجازان، ومكة المكرمة. ”

كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على مناطق شمال غرب المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.