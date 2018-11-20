بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة
توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “، إن الحالة تشمل مناطق: ” عسير، والباحة، وجازان، ومكة المكرمة. ”
كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على مناطق شمال غرب المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء 1440/3/13 الموافق 2018/11/21 في #المملكة #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/4LfWW92YbD
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨
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