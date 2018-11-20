بايرن ميونخ يحقق إيرادات قياسية في 2018

نواف السالم (صدى):

حقَّق نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إيرادات قياسية في موسم 2017/2018، محافظًا بذلك على موقعه كأغنى ناد محلي.

و سجَّل النادي حجم أعمال بلغ 4ر657 مليون يورو وبلغ صافي ربحه، خالص الضرائب، 5ر29 مليون يورو، كما سجَّل حجم أعمال النادي بمفرده 3ر624 مليون يورو (5ر713 مليون دولار)، و صافي ربحه خالص الضرائب بلغ 22 مليون يورو خلال موسم 2017-2018.

كما أشار البايرن، إلى أن دخله ارتفاع بنسبة 355% منذ أن أصبح قسم كرة القدم بالنادي كياناً منفصلاً في 2002، إذ كان حجم أعمال النادي بلغ 176 مليون يورو قبل 16 عاماً.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للنادي، كارل هاينز رومينيغه: “ يمكن لبايرن ميونخ الشعور بالرضا بشكل كبير إزاء نتائج السنة المالية 2017-2018 ” .

وأضاف : ” فإلى جانب النجاح الرياضي الذي حققه في الموسم الماضي من خلال التتويج بلقب الدوري الألماني، وقطع مشوار جيد في دوري الأبطال، فهذه النتائج (المالية) تثبت أن بايرن ميونخ قضى عاماً جيداً من الجانب الاقتصادي أيضاً ” .