تعطل ” فيسبوك ” في عددٍ من دول العالم
كشف العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم عن تعطل خدمات ” فيسبوك ” و ” إنستجرام ” منذ قليل.
وانتشرت شكاوى المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل ” تويتر ” بأن موقع ” فيسبوك ” ومنصته لمشاركة الصور ” إنستجرام ” لا يعملان لديهم.
ولم تصدر الشركة حتى الأن بيان رسمي توضح فيه الأسباب، وسنوافيكم التفاصيل.
ذوي الدخل المحدود[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
تعطل ” فيسبوك ” في عددٍ من دول العالم مايهمني مادمت جوالي ابو كشاف مريح نفسي لافيس ولا تيس ولا وتس ولا انتسغرام ولا تويتر ناقصني خسائر اشتراك وتجديد اشتراك ومفتوح وغير محدود اشتري بطاقة شحن ابو مية تجلس معاي شهر كامل مافي الا الو ونعم غير كده مافيش حاجة