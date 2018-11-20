تعطل ” فيسبوك ” في عددٍ من دول العالم

عادل الحربي(صدى):

كشف العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم عن تعطل خدمات ” فيسبوك ” و ” إنستجرام ” منذ قليل.

وانتشرت شكاوى المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل ” تويتر ” بأن موقع ” فيسبوك ” ومنصته لمشاركة الصور ” إنستجرام ” لا يعملان لديهم.

ولم تصدر الشركة حتى الأن بيان رسمي توضح فيه الأسباب، وسنوافيكم التفاصيل.