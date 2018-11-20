لأول مرة.. والدا مونيكا لوينسكي يكشفان طبيعة علاقة ابنتهما مع بيل كلينتون

واشنطن(صدى):

كشف والدا مونيكا لوينسكي، اليوم الثلاثاء، لأول مرة عن علاقة ابنتهما الموجزة مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وقال الدكتور برنار لوينسكي وزوجته مارسيا في لقاء تلفزيوني إنهما شعرا بالإثارة عندما حصلت ابنتهما على تدريب داخلي في البيت الأبيض.

وأضاف والدها: أنه كان مهاجرًا من السلفادور وكان من المذهل وغير المعقول أن تعمل ابنته في البيت الأبيض، حيث كانت فتاة صغيرة جميلة وذكية جدًا جدًا، وكانت أيضًا عنيدة.

وتابع: سرعان ما خرج هذا التدريب عن السيطرة عندما اكتشف أن لوينسكي كانت على علاقة مع الرئيس، وأجبرها مكتب التحقيقات الفيدرالي على المساعدة في التحقيق ضد كلينتون.

وزعمت مونيكا أنها فكرت في الانتحار بسبب الرعب والضغط النفسي الذي عاشته، حيث كان يُطلب منها أن تتواصل مع كلينتون ويتم التنصت على مكالماتهما لتسجيل اعترافاته.