رابيو يحسم موقفه بشأن انتقاله لبرشلونة

نواف السالم(صدى):

أعطى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أدريان رابيو، قراره النهائي لإدارة النادي الباريسي بالرحيل، ورغبته في الانضمام إلى صفوف برشلونة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أن رابيو أبلغ سان جيرمان برغبته فى الانضمام إلى صفوف برشلونة في نهائي الموسم الحالي، وإذا تم ذلك، فإن اللاعب سينضم إلى البرسا بالمجان، نظراً لأن عقده الحالي ينتهي مع بطل فرنسا في يونيو 2019،

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدوء هو سمة برشلونة، فهو يدرك أن اللاعب سوف يفي بوعده، ويتحمل كل الضغوطات الممكنة من باريس سان جيرمان، الذى ما زال يأمل فى تجديد رابيو لعقده.