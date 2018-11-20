مدرب الأرجنتين: كنت أشعر بغصة في الحلق لعدم تمكني من تدريب ” ميسي “

ماجد محمد(صدى):

أعرب ليونيل سكالوني المدرب المؤقت لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، عن أنه كان يتمنى تدريب النجم ليونيل ميسي، خلال الفترة التي يقود فيها ” التانجو ” حاليًا، والتي قد تنتهي مساء اليوم الثلاثاء بمواجهة المكسيك وديًا.

وتابع خلال مؤتمر صحفي: ” لم أشعر بأي غصة في الحلق، باستثناء عدم تمكني من تدريب ليو، ليس أكثر “، مضيفًا عن تحدثه مع ميسي بشأن التدريبات: ” نتحدث عن المباريات، كيف تلعب الأرجنتين وليس أكثر، لأنه بالطبع يشاهد كرة القدم، وهو الأفضل بين الجميع ويحلل ويرى كل شيء. ”

وأكد أنه لم يتحدث معه عن الاستدعاء للمنتخب، قائلًا: ” هذه قضية أنهكته وأنا كذلك أنهكتني بعض الشيء. “